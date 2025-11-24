DAX23.164 +0,3%Est505.507 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1545 +0,3%Öl62,38 -0,2%Gold4.071 +0,1%
thyssenkrupp trennt sich von Automation Engineering - Aktie unbeeindruckt
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag höher

24.11.25 12:06 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 49,39 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 49,77 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.250 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gewinne von 39,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 55,93 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.11.2025. Es stand ein EPS von 0,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,82 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,62 Prozent auf 3,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen