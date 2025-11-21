DAX23.091 -0,8%Est505.511 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,31 -6,8%Nas22.195 +0,5%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1503 -0,2%Öl62,23 -1,5%Gold4.073 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

21.11.25 16:08 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 48,72 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 48,72 EUR nach oben. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,07 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 183.932 Brenntag SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 29,10 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,71 EUR am 07.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,89 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,93 EUR.

Am 12.11.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,82 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,62 Prozent auf 3,72 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,07 Mrd. EUR gelegen.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,45 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

