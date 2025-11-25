DAX23.452 +0,9%Est505.571 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.817 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl61,91 -2,3%Gold4.141 +0,1%
So bewegt sich Brenntag SE

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag im Plus

25.11.25 16:09 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 49,26 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 49,26 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,40 EUR an. Bei 48,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 80.960 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,50 Prozent. Bei 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 7,21 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,92 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,82 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 12.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,07 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,72 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,45 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

