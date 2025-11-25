DAX23.231 ±-0,0%Est505.533 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
DAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag südwärts

25.11.25 12:05 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 48,63 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,76 EUR -0,53 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 48,63 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,30 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,93 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.564 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 68,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 41,31 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 45,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,00 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,92 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 55,82 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,62 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 3,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Bildquellen: Brenntag

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
08:01Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08:01Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

