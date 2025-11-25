Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 48,57 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 48,57 EUR ab. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,55 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.361 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,71 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 6,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,92 EUR. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 55,82 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 12.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 EUR gegenüber 0,82 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,45 EUR je Brenntag SE-Aktie.

