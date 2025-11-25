Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 48,57 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 48,57 EUR ab. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,55 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.361 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,71 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 6,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,92 EUR. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 55,82 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 12.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 EUR gegenüber 0,82 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,45 EUR je Brenntag SE-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie
DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr gekostet
Brenntag-Aktie tiefer: Produktionschemikalien-Anbieter Chem Tech Services gekauft
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brenntag
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Brenntag SE Equal Weight
|Barclays Capital
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen