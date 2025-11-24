Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 49,11 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 49,11 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 49,77 EUR. Mit einem Wert von 49,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 121.064 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 68,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,93 Prozent. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,93 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 3,72 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,07 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

