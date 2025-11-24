DAX23.276 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.580 -1,1%Euro1,1531 +0,1%Öl61,99 -0,8%Gold4.072 +0,2%
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Vormittag stärker

24.11.25 09:24 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 49,27 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
49,29 EUR 1,97 EUR 4,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 49,27 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 49,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,16 EUR. Zuletzt wechselten 3.066 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 68,72 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 39,48 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 45,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,93 EUR aus.

Am 12.11.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,62 Prozent auf 3,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 11.03.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr gekostet

Brenntag-Aktie tiefer: Produktionschemikalien-Anbieter Chem Tech Services gekauft

DZ BANK: Verkaufen für Brenntag SE-Aktie

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

