Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Vormittag stärker
Die Aktie von Brenntag SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 49,27 EUR.
Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 49,27 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 49,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,16 EUR. Zuletzt wechselten 3.066 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.
Bei 68,72 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 39,48 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 45,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,93 EUR aus.
Am 12.11.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,62 Prozent auf 3,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 11.03.2026 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Brenntag SE Equal Weight
|Barclays Capital
