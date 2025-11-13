DAX24.068 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.998 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,10 +0,7%Gold4.209 +0,3%
Profil
Blick auf Commerzbank-Kurs

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

13.11.25 16:08 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 34,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
34,75 EUR -0,17 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Commerzbank befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 34,72 EUR ab. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 34,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,95 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.103.483 Aktien.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,60 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 13,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 59,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,953 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 6,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,47 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
