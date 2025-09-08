Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 74,66 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 74,66 EUR zu. Die Continental-Aktie legte bis auf 75,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 74,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 151.980 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 5,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 46,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 84,88 EUR.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,94 EUR je Continental-Aktie.

