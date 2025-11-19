Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 61,72 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 61,72 EUR ab. Die Continental-Aktie sank bis auf 61,56 EUR. Mit einem Wert von 61,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.487 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,00 EUR erreichte der Titel am 06.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Bei 42,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,43 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,25 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 06.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,78 EUR gegenüber 2,43 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 49,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 9,83 Mrd. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,98 EUR fest.

