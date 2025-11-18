DAX23.307 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -1,2%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl64,02 ±-0,0%Gold4.042 -0,1%
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Lithium-Aktien im Höhenflug: Warum Albemarle trotz E-Auto-Flaute durchstartet!
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Continental Aktie News: Continental gibt am Dienstagvormittag ab

18.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 62,48 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
62,32 EUR -1,12 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 62,48 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 61,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.466 Continental-Aktien.

Am 06.11.2025 markierte das Papier bei 68,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,37 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,43 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 71,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 06.11.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 49,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 9,83 Mrd. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 5,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

mehr Analysen