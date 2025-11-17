Continental Aktie News: Continental büßt am Mittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 63,72 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 63,72 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,72 EUR nach. Mit einem Wert von 64,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 30.633 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,37 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,50 Prozent.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,43 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,25 EUR.

Am 06.11.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 49,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,98 EUR je Continental-Aktie.

