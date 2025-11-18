Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental.

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 61,72 EUR ab. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,58 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 110.657 Stück.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 10,17 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,37 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 31,34 Prozent Luft nach unten.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,43 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 06.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,78 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,43 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,66 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 9,83 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 5,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

