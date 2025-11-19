Continental Aktie News: Continental büßt am Mittwochmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 61,88 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 61,88 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 61,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.430 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,00 EUR. Gewinne von 9,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 42,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,43 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,25 EUR.

Am 06.11.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 2,43 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 49,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,83 Mrd. EUR eingefahren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

