Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 62,62 EUR zu.

Die Continental-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 62,62 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,86 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 71.813 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 8,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,37 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,43 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,25 EUR an.

Am 06.11.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 2,43 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 49,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9,83 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,98 EUR je Continental-Aktie.

