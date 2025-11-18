Continental Aktie News: Continental verliert am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 62,14 EUR nach.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 62,14 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,96 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.804 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 68,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 9,43 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,43 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,25 EUR für die Continental-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 2,43 EUR vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 49,66 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,98 EUR je Continental-Aktie.

