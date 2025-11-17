Continental Aktie News: Continental tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Kurs der Continental

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Continental. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Continental-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 63,94 EUR.

Die Continental-Aktie bewegte sich um 09:03 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 63,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 64,02 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,82 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.530 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,37 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,43 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,25 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 06.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 49,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 9,83 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,98 EUR je Continental-Aktie.

