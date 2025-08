Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck bricht am Freitagnachmittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,5 Prozent auf 39,61 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 7,5 Prozent auf 39,61 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 39,51 EUR. Bei 41,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 1.207.395 Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 14,44 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,25 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,56 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 13.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,84 EUR im Jahr 2025 aus.

