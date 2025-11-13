DAX24.227 -0,6%Est505.789 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.624 +1,2%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.227 +0,7%
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag mit Aufschlag

13.11.25 12:04 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 36,07 EUR.

Aktien
Daimler Truck
36,10 EUR 0,22 EUR 0,61%
Die Daimler Truck-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 36,07 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 36,37 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,19 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 200.593 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 20,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,67 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,63 EUR je Daimler Truck-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00 EUR an.

Am 07.11.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,77 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,55 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daimler Trucks

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
