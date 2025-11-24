Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 35,87 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 35,87 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,65 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 274.538 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,78 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,19 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 07.11.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,70 Prozent auf 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

