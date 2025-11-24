Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 35,96 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 35,96 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 36,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 35,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 42.203 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 26,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,78 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 14,40 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 43,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 07.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,77 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,55 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 19.03.2026 präsentieren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

