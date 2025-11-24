Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Daimler Truck im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 35,96 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 35,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 36,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 435.642 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. 26,06 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 14,40 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,77 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 10,55 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,40 EUR je Aktie.

