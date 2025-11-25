DAX23.241 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1531 ±0,0%Öl62,96 -0,7%Gold4.124 -0,3%
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag verlustreich

25.11.25 09:24 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 36,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
36,01 EUR 0,03 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 36,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 35,99 EUR. Mit einem Wert von 35,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 10.852 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 20,58 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,50 Prozent.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,00 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,77 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,55 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

mehr Analysen