Aktie im Fokus

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Dienstagnachmittag

25.11.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 36,88 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 36,88 EUR zu. Bei 36,94 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 433.417 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,78 EUR). Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 16,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,77 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 10,55 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,70 Prozent verringert.

Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen