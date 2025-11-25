Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 36,29 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 36,29 EUR zu. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,29 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116.495 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Gewinne von 24,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 15,18 Prozent wieder erreichen.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,00 EUR.

Am 07.11.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,77 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 19.03.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,40 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor 3 Jahren eingefahren

Daimler Truck-Aktie gewinnt: UBS bleibt neutral - US-Zölle im Blick

Daimler Truck-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Daimler Truck-Aktie