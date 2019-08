Morgan Stanley mit "Overweight"-Bewertung: Apple steigert AppStore-Wachstum im Juli

• Apple trotzt Kapriolen des Handelsstreits• AppStore-Wachstum legt im Juli zu• Morgan Stanley bewertet Apple-Aktie mit "Overweight"

Handelsstreit ist immer für Überraschungen gut

An den Börsen weltweit ging es in den vergangenen Monaten auf und ab. Zu viele Unsicherheitsfaktoren lassen Anleger derzeit vorsichtig agieren. Insbesondere der US-chinesische Handelsstreit lässt die Märkte je nach neuester Entwicklung mal in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Umso positiver wertete die US-Großbank Morgan Stanley in diesem Zusammenhang, dass es der Smartphone-Hersteller Apple schafft, den Kapriolen des Handelsstreits zu widerstehen und dabei das Wachstum noch zu steigern.

Apple-Wachstum im Juli gesteigert

So verzeichnete der AppStore im Monat Juli ein Wachstum von circa 19 Prozent, wie Morgan Stanley anhand von Fremddaten analysierte. Im Juni sei es noch ein Anstieg von 14 Prozent gewesen. Treiber dieses Wachstums sei der Umsatz in China gewesen, der in dem Sommermonat 20 Prozent zulegte. Morgan Stanley-Analystin Katy Huberty sieht damit den iPhone-Konzern auf gutem Weg für das laufende Quartal, nachdem das Tech-Unternehmen schon im vergangenen Jahresviertel mit positiven Überraschungen aufwarten konnte. Die Strategie des Unternehmens, von iPhone-Verkäufen unabhängiger zu werden, scheint aufzugehen.

Morgan Stanley empfiehlt Apple-Aktie zum Kauf

Dies veranlasste das US-amerikanische Kredithaus dann auch dazu, eine Bewertung von "Overweight" auszusprechen und das Kursziel bei 247 US-Dollar festzusetzen. Dies stellt vom derzeitigen Preis der Apple-Aktie eine Steigerung von über 20 Prozent dar. Seit Jahresbeginn konnte der Anteilsschein bisher ein Kursplus von 28,5 Prozent verbuchen.

