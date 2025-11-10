DAX23.920 +1,5%Est505.647 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1566 +0,1%Öl64,23 +0,8%Gold4.085 +2,1%
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

10.11.25 09:22 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 31,90 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 31,90 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 554.775 Stück.

Bei einem Wert von 32,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 0,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,30 EUR am 27.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 52,04 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,38 EUR an.

Am 29.10.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,11 Mrd. EUR.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

