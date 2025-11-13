Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Diageo am Mittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 18,47 GBP ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 18,47 GBP. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,44 GBP nach. Bei 18,62 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 549.091 Aktien.

Am 14.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,20 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 29,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,65 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 9,88 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 USD je Diageo-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,39 GBP an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

