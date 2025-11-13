Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Diageo am Mittag ins Minus

DAX24.237 -0,6%Est505.790 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.226 +0,7%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
13.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 18,47 GBP ab.

Diageo plc
21,00 EUR -0,30 EUR -1,41%
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 18,47 GBP. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,44 GBP nach. Bei 18,62 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 549.091 Aktien.

Am 14.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,20 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 29,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,65 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 9,88 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 USD je Diageo-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,39 GBP an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
07.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
