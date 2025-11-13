DAX24.065 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.003 -1,7%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,13 +0,7%Gold4.210 +0,3%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert
Firefly Aerospace-Aktie springt zweistellig hoch: Starke Einnahmen - Ausblick angehoben
Fokus auf Aktienkurs

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gibt am Donnerstagnachmittag nach

13.11.25 16:08 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gibt am Donnerstagnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 18,23 GBP nach.

Die Diageo-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 18,23 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 18,12 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 18,62 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.166.030 Diageo-Aktien.

Am 14.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP an. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 30,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 16,65 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,07 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,39 GBP an.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 25.02.2026 erwartet. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,65 USD fest.

Redaktion finanzen.net

