Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 17,81 GBP ab.

Die Diageo-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 17,81 GBP abwärts. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,70 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,03 GBP. Bisher wurden heute 599.725 Diageo-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,12 Prozent. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,65 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,52 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Diageo-Aktie bei 22,39 GBP.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 25.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

