DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
Kurs der Diageo

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag mit Einbußen

18.11.25 09:22 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 17,56 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19,95 EUR -0,25 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 17,56 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,50 GBP aus. Bei 17,51 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 78.225 Diageo-Aktien.

Am 14.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,20 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,17 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (16,65 GBP). Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 5,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 USD je Diageo-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,39 GBP an.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 25.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,65 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

