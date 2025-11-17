Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Diageo gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 17,76 GBP ab.
Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 17,76 GBP. Die Diageo-Aktie sank bis auf 17,75 GBP. Bei 18,03 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 264.546 Diageo-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2024 auf bis zu 26,20 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 47,46 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,65 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,30 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,39 GBP an.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,65 USD im Jahr 2026 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
