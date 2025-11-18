Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo büßt am Dienstagnachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 17,37 GBP.
Um 15:52 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 17,37 GBP. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,31 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,51 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 939.277 Diageo-Aktien.
Am 14.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 50,81 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 16,65 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,17 Prozent.
Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,39 GBP.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2027 erwartet.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
|09:41
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
Datum
Rating
Analyst
|09:41
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
Datum
Rating
Analyst
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
Datum
Rating
Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
