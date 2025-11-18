Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Dienstagmittag südwärts
Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Diageo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,8 Prozent auf 17,45 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Die Diageo-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 17,45 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,40 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 17,51 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 413.480 Diageo-Aktien.
Am 14.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 50,11 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 16,65 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,61 Prozent.
Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,39 GBP je Diageo-Aktie an.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt
Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen
Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen