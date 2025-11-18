DAX23.302 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,25 +0,3%Gold4.039 -0,2%
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Dienstagmittag südwärts

18.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Diageo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,8 Prozent auf 17,45 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19,85 EUR -0,35 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 17,45 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,40 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 17,51 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 413.480 Diageo-Aktien.

Am 14.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 50,11 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 16,65 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,61 Prozent.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,39 GBP je Diageo-Aktie an.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
09:41Diageo OutperformBernstein Research
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:41Diageo OutperformBernstein Research
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
07.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

