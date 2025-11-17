DAX23.892 +0,1%Est505.683 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1602 -0,2%Öl64,00 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
Notierung im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag in Grün

17.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,50 EUR 0,10 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie konnte um 09:06 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 18,05 GBP. Die Diageo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,07 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,03 GBP. Bisher wurden heute 62.292 Diageo-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 45,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 16,65 GBP fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 7,78 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,39 GBP je Diageo-Aktie an.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt

Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
07.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
07.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
07.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

