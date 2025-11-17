Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag in Grün
Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Diageo-Aktie konnte um 09:06 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 18,05 GBP. Die Diageo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,07 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,03 GBP. Bisher wurden heute 62.292 Diageo-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 45,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 16,65 GBP fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 7,78 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,39 GBP je Diageo-Aktie an.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.
Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,65 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
