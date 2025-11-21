Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Diageo am Freitagnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Diageo. Zuletzt wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 17,47 GBP nach oben.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Diageo konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,5 Prozent auf 17,47 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 17,59 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,05 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.715.301 Diageo-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2024 bei 26,20 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 49,99 Prozent Luft nach oben. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,65 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 4,70 Prozent wieder erreichen.
Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 22,39 GBP angegeben.
Am 25.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,64 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt
Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen
Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen