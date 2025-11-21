Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Diageo am Freitagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Diageo. Zuletzt wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 17,47 GBP nach oben.

Das Papier von Diageo konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,5 Prozent auf 17,47 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 17,59 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,05 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.715.301 Diageo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2024 bei 26,20 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 49,99 Prozent Luft nach oben. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,65 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 4,70 Prozent wieder erreichen.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 22,39 GBP angegeben.

Am 25.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,64 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

