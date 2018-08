Tesla stampft Delisting-Pläne ein

Tesla 276,69 EUR -0,49% Charts

Die Ankündigung von Tesla -Chef Elon Musk den Autobauer bei einem Aktienkurs von 420 US-Dollar von der Börse nehmen zu wollen ist hinfällig. Wie Tesla mitteilte, bleibt das Unternehmen börsennotiert.

In einer offiziellen Mitteilung auf der Tesla-Website teilt Musk mit, das Unternehmen nun doch nicht privatisieren zu wollen. Als Begründung gibt der ambitionierte Visionär unter anderem an, dass er mit institutionellen Investoren gesprochen habe und diese erklärten, sie hätten nur limitierte finanzielle Möglichkeiten um in ein privates Unternehmen zu investieren. Auch wenn die Mehrheit der Anteilseigner auch bei einem Delisting an Teslas Seite geblieben wären, sei die vorherrschende Meinung kurz gesagt "bitte machen Sie das nicht" gewesen, so die Mitteilung.

Außerdem sei der Privatisierungsprozess schwieriger als gedacht und das Unternehmen müsse sich auf die Produktion des Massenmarktmodells Model 3 konzentrieren. Die Entscheidung an der Börse zu bleiben, habe er gestern gemeinsam mit dem Tesla-Board getroffen, so Musk.

Welche Auswirkungen das Zurückrudern des Tesla-Chefs in naher Zukunft haben wird, bleibt abzuwarten. Schließlich schoss die Tesla-Aktie nach der Delisting-Ankündigung nach oben und Musk behauptete, dass die Finanzierung gesichert sei. In diesem Fall ermittelt angeblich bereits die US-Börsenaufsicht SEC.

