EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 5,26 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 5,26 EUR. Bei 5,30 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 5,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 221.319 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2024 auf bis zu 10,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 47,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 3,80 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,57 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 05.11.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 163,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 184,89 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,476 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

