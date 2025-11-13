Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gibt am Donnerstagnachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 40,92 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 40,92 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 40,82 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,41 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 254.584 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.
Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 32,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (39,43 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,47 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,22 EUR.
Am 04.11.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,94 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,87 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.
