Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 41,32 EUR nach.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 41,32 EUR ab. Bei 41,32 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.216 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 39,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,37 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,47 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,89 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Am 04.11.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 4,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,62 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,88 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

