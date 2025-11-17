DAX23.884 ±0,0%Est505.683 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,94 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Fokus auf Aktienkurs

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Vormittag positiv

17.11.25 09:22 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 85,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
85,60 EUR 1,70 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 85,40 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 85,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.037 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 37,82 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,80 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,619 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 96,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.11.2025. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,19 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 592,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 528,00 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe?

Rüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS

HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen