HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Vormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 85,40 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 85,40 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 85,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.037 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 37,82 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,80 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,619 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 96,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.11.2025. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,19 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 592,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 528,00 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je Aktie aus.

