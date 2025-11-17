HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 84,25 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 84,25 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,90 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,10 EUR. Zuletzt wechselten 166.269 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 117,70 EUR markierte der Titel am 06.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 28,42 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 156,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,619 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 96,00 EUR.

Am 07.11.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,19 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 592,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. HENSOLDT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

