Aktie im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag im Aufwind

17.11.25 12:04 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 85,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
85,15 EUR 1,25 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 85,15 EUR. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 85,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 80.459 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 38,23 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,80 EUR. Abschläge von 61,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,619 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 96,00 EUR.

Am 07.11.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,19 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 592,00 Mio. EUR im Vergleich zu 528,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 24.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

