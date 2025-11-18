DAX23.333 -1,1%Est505.577 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,90 -0,2%Gold4.040 -0,1%
HENSOLDT im Fokus

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag mit Verlusten

18.11.25 09:22 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 80,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
82,85 EUR 0,50 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 80,70 EUR. Bei 80,45 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,00 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 41.737 Aktien.

Am 06.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 117,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2025 (32,80 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 59,36 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,619 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 96,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 07.11.2025. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,19 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 592,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 528,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 24.02.2027 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
