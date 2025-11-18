HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagmittag ohne große Veränderung

Kurs der HENSOLDT

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die HENSOLDT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 83,00 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 83,00 EUR an der Tafel. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,00 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,45 EUR nach. Bei 81,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 155.323 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 117,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,81 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2025 auf bis zu 32,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 60,48 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,623 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00 EUR an.

HENSOLDT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 592,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,12 Prozent gesteigert.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

