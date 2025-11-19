DAX23.203 +0,1%Est505.525 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1576 -0,1%Öl64,30 -0,8%Gold4.082 +0,3%
Aktienkurs im Fokus

HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

19.11.25 09:22 Uhr
HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 81,10 EUR.

Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 81,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 80,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,60 EUR. Zuletzt wechselten 15.643 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,70 EUR) erklomm das Papier am 06.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 31,10 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,80 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 147,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,623 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 96,00 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,19 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent auf 592,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 528,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht

Bundesregierung hebt Exportverbot nach Israel auf: Wie Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und Co. reagieren

Bildquellen: HENSOLDT

