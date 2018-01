Asiens Börsen im Plus -- Tesla verfehlt Ziele für Model 3 und verschiebt Zeitplan erneut -- Diesen Einfluss könnte der neue Fed-Chef 2018 auf den Aktienmarkt haben

Die deutschen Indizes konnten zur Wochenmitte klar zulegen. Der DAX ging mit einem Plus von 0,83 Prozent bei 12.978,21 Punkten aus der Sitzung. Zeitweise überwand er am Nachmittag dank starker US-Börsen auch wieder die Marke von 13.000 Punkten, konnte sie jedoch nicht bis zur Schlussglocke verteidigen. Auch der TecDAX beendete den Tag bei 2.596,91 Zählern mit einem kräftigen Gewinn von 1,64 Prozent. Im Handelsverlauf stieg er außerdem erstmals seit 2001 zeitweise wieder über die Marke von 2.600 Punkten. Dass der Euro von seinem Höhenflug am Dienstag wieder etwas zurückgekommen ist, half den deutschen Börsen am Mittwoch. Außerdem konnten die Aktien deutscher Tech-Unternehmen überdurchschnittliche Gewinne verzeichnen. Sie folgten den starken Anstiegen an der US-Technologiebörse Nasdaq, die sich auch zur Wochenmitte fortsetzten. Auch nachbörslich dürften die Anleger noch aufmerksam in die USA schauen, denn dann wird das jüngste Protokoll der US-Notenbank veröffentlicht. Zum einen dürfte es Näheres zum Ausblick auf 2018 enthalten, zum anderen dürften sich die US-Notenbanker zuversichtlich geben, dass das Inflationsziel in Reichweite komme, so ein Analyst. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch fester. Der EuroSTOXX 50 konnte nach einem stabilen Start Gewinne verzeichnen. Er ging 0,63 Prozent höher bei 3.512,25 Punkten aus dem Handel. Vor allem die Aufschläge an der Wall Street halfen den europäischen Kursen etwas auf die Sprünge. Dort hatten die Indizes den Kursrutsch vom Jahresende bereits am Vortag gänzlich ausgeglichen, am Mittwoch gab es in den USA dann auf breiter Front neue Rekorde. Nachdem am Vortag noch der feste Euro die europäischen Märkte belastet hatte, tendierte er zur Wochenmitte etwas leichter und nahm dadurch Druck von den Kursen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Mittwoch präsentierten sich die US-Börsen mit neuen Rekorden. Der Dow Jones ging marginal höher in den Handel und konnte zum Sitzungsende um 0,4 Prozent auf 24.922,54 Punkte zulegen. Damit naht die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Zählern. Im Handelsverlauf markierte er ein neues Allzeithoch bei 24.941,92 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls mit einem kleinen Plus und markierte im Handelsverlauf weitere Rekorde - die neue Bestmarke liegt nun bei 7.069,15 Punkten. Am Dienstag hatte er erstmals über der Marke von 7.000 Punkten geschlossen, am Mittwoch ging es um 0,84 Prozent auf 7.065,53 Zähler nordwärts. Die Anleger blieben laut Experten angesichts der guten konjunkturellen Lage optimistisch und blickten gespannt auf das Protokoll der letzten Fed-Sitzung, das am Abend veröffentlicht wurde. Dabei ging es um die Frage, ob die Steuersenkungen schnellere Zinserhöhungen als bisher geplant erforderlich machen würden. Die Notenbanker zeigten sich bei dem Treffen zuversichtlich für die Stärke des Arbeitsmarktes und die Wirtschaft. "Die Teilnehmer diskutierten mehrere Risiken, die einen steileren Zinspfad notwendig machen könnten", heißt es im Protokoll. "Diese Risiken umfassten die Möglichkeit, dass sich der Inflationsdruck übermäßig aufbauen könnte, etwa wegen der fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen oder der akkomodierenden Bedingungen am Finanzmarkt." Die Fed-Banker halten an weiteren Zinsanhebungen fest. Schon kurz nach Handelsstart wurde der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht und konnte die Erwartungen übertreffen. Das schiebt auch die Börsen weiter an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken