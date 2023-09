Asiens Börsen schwächer -- Birkenstock kündigt Börsengang in den USA an

Der deutsche Aktienmarkt gab am Dienstag nach.

So eröffnete der DAX kaum verändert und fiel anschließend in die Verlustzone. Dort beendete er den Handel 0,54 Prozent tiefer bei 15.715,53 Punkten. Auch der TecDAX stand im Minus, nachdem er am Morgen quasi unverändert gestartet war. Schlussendlich gab er um 0,65 Prozent auf 3.076,87 Zähler nach.

Vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag blieb laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners "Zurückhaltung das Motto der Stunde", berichtete dpa-AFX. "Die Angst, jetzt Positionen einzugehen und am Donnerstag auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, ist riesig", so Altmann.

Angesichts dessen rückten in Deutschland die ZEW-Konjunkturdaten in den Fokus. "Der Saldo der Konjunkturerwartungen ist zwar gestiegen, er liegt aber weiterhin im negativen Bereich und so bleibt die konjunkturelle Perspektive getrübt", kommentierten die Volkswirte der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Zudem fielen die Lageeinschätzungen schwächer aus. Mit Blick auf den EZB-Entscheid bleibe es daher wohl weiter bei einem engen Rennen.

In der kommenden Woche steht dann die Sitzung der US-Notenbank bevor. Die Sorgen vor einem längeren Zinserhöhungszyklus waren zuletzt wieder gestiegen. Daneben stehen in dieser Woche einige wichtige Daten, wie die US-Verbraucherpreise, an.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken