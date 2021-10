Asiens Börsen leichter - Handelsaussetzung in Hongkong -- SAP übertrifft Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis -- Apple liefert angeblich weniger iPhones aus -- HeidelbergCement, LVMH im Fokus

So eröffnete der DAX mit einem deutlichen Verlust, konnte diesen im Tagesverlauf aber etwas eingrenzen. Schlussendlich ging er 0,34 Prozent tiefer bei 15.146,87 Punkten aus der Sitzung. Dagegen konnte der TecDAX ins Plus drehen, nachdem er zum Start noch einige Abgaben zu verbuchen hatte. Am Abend konnte er noch m 0,20 Prozent auf 3.583,46 Punkte zulegen.

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag in Rot.

So startete der EuroSTOXX 50 schwächer und stand auch im weiteren Handelsverlauf im Minus. Letztendlich stand ein Minus von 0,43 Prozent auf 4.055,09 Zähler an der Tafel.

Aber auch der nach wie vor strauchelnde Immobiliensektor in China übt Druck auf die weltweiten Märkte aus. So zieht sich die Krise nun über den Branchenriesen Evergrande hinaus: Zwei Vorstandsmitglieder des angeschlagenen Bauträgers Fantasia traten nun zurück, nachdem das Unternehmen eine Anleihe in Höhe von 206 Millionen US-Dollar nicht zurückzahlen konnte. Nun dominiert die Sorge, dass noch weitere Unternehmen betroffen sein könnten.

An der Wall Street ging es am Dienstag bei schwachen Bewegungen leicht abwärts.

Die wichtigsten asiatischen Indizes geben zur Wochenmitte moderat nach.

In Japan notiert der Leitindex Nikkei gegen 6:50 Uhr unserer Zeit 0,19 Prozent leichter bei 28.176 Punkten.

An der Börse in Shanghai gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,35 Prozent auf 3.534 Zähler nach. In Hongkong wird am Mittwoch aufgrund einer Taifun-Warnung nicht gehandelt. Wie der Börsenbetreiber inzwischen mitteilte, sollen am gesamten Mittwoch keine Clearing- und Abwicklungsdienste für Wertpapiere angeboten werden. Am Dienstag schloss der Hang Seng um 1,43 Prozent tiefer bei 24.962,59 Einheiten.

Anleger sorgen sich weiter um die Inflation, nachdem der IWF im aktuellen Weltwirtschaftsausblick vor einem Anstieg der Inflationserwartungen in den USA gewarnt hat. Daneben würden sich die Anleger vor dem Beginn der Berichtssaison zurückhalten, heißt es am Markt. "Diese Berichtssaison ist auch deshalb kritisch, weil die Gewinne in der letzten Saison, insbesondere in den USA, sehr stark waren, was teilweise auf einen Basiseffekt zurückzuführen ist. Das dritte Quartal könnte ein wenig mehr zum Standard werden", so Stefan Hofer, Chief Investment Strategist bei LGT gegenüber Dow Jones Newswires.

