DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- ChatGPT-Entwicklerfirma lässt Musk mit Kaufangebot abblitzen - Apple- und Amazon-Aktie im Depot: Warren Buffetts Berkshire Hathaway im 4. Quartal 2024

Am Donnerstag hatte der DAX mit 22.624 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht, bevor er am Freitag geringfügig nachgab. "Der DAX steht im Bereich seines Allzeithochs", erklärte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Gleichzeitig bereiteten sich jedoch immer mehr Anleger auf mögliche Rücksetzer vor. "Das Risikobewusstsein nimmt aktuell stark zu", so der Experte.

Die US-Indizes verabschieden sich ohne größere Ausschläge ins Wochenende.

Der Dow Jones rutschte nach anfangs gehaltener Tendenz ins Minus und verlor zum Handelsschluss 0,37 Prozent auf 44.546,08 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich hingegen etwas freundlicher und legte um 0,41 Prozent fester auf 20.026,77 Zähler zu.

Inmitten der Diskussion über die US-Zollpolitik und die Position der Vereinigten Staaten im Ukraine-Krieg haben die US-Aktienmärkte am Freitag keine klare Richtung eingeschlagen. Die jüngsten Einzelhandelsdaten aus den USA fielen deutlich schlechter aus als erwartet. Laut dem Helaba-Ökonomen Ralf Umlauf könnten diese Daten tendenziell die Erwartungen an Zinssenkungen stützen. Am kommenden Montag bleiben die US-Börsen aufgrund eines Feiertags geschlossen. Die Münchener Sicherheitskonferenz stand im Mittelpunkt, auf der an diesem Wochenende die neue Ausrichtung der US-Regierung im Ukraine-Konflikt möglicherweise deutlich werden könnte. US-Vizepräsident J.D. Vance forderte bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Rande der Konferenz einen schnellen und dauerhaften Frieden in der Ukraine. Es habe bereits eine Reihe konstruktiver Gespräche gegeben, die in den kommenden "Tagen, Wochen und Monaten" fortgesetzt würden, betonte Vance. Auf die Frage nach einem konkreten Zeitrahmen für eine mögliche Friedenslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine äußerte er sich jedoch nicht.

